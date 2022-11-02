«Единая Россия» инициировала меры поддержки и льготы для участников СВО

«Единая Россия» инициировала меры поддержки и льготы для участников СВО. Об этом сообщил сайт партии ER.ru.

Письмо с соответствующей инициативой секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Турчак предложил установить единовременную выплату мобилизованным и добровольцев размере 195 тысяч рублей, исключить начисление процентов по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, установить бесплатное питание для детей военнослужащих, предоставить право на бесплатные лекарства для детей, права на бесплатные путевки для семей военнослужащих, для ветеранов боевых действий предоставить ежегодное лечение или отдых в санаториях, а также бесплатный проезд в транспорте для, право на получение бесплатной юрпомощи военнослужащим, участвующим в СВО, добровольцам и мобилизованным и членам их семей.

«По ряду из этих предложений „Единая Россия“ подготовила проекты федеральных законов и уже направила на заключение Правительства», — отметил Андрей Турчак в обращении к Михаилу Мишустину.

Ранее президент Владимир Путин подписал инициированный «Единой Россией» закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом по доверенности.

Военнослужащие, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, при мобилизации будут иметь пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица. Правоотношения распространяются на граждан, мобилизованных с 21 сентября. Закон вступил в силу со дня подписания. Также «Единая Россия» обеспечила право военнослужащих , занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы.

Также ранее глава государства подписал ряд инициированных «Единой Россией» законопроектов, направленных на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации. Среди них закон о признании нуждающимися в жилье семей погибших военных . Еще один закон наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации нa Украине, статусом ветеранов боевых действий.

Помимо этого, закон «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий распространил на солдат и офицеров меры соцподдержки, к которым относятся денежные выплаты, льготы при оплате ЖКУ, на проезд, медобслуживание и другое.

«"Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов", — отметили в партии.

Также «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц, которые пошли на закупку продуктов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей, предметов первой необходимости. Помимо этого, «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.

«В регионе принят ряд мер поддержки мобилизованных и членов их семей, и перечень продолжает расширяться. Принят закон о предоставлении единовременной выплаты мобилизованным в размере 100 тысяч рублей. Для ее получения не требуется заявлений и дополнительных документов, деньги сразу перечисляются на карту. После окончания службы бойцы смогут получить бесплатную трехнедельную путевку в санаторий „Сосновый бор“. Семьи и сами мобилизованные получают бесплатную юридическую помощь.

Дети мобилизованных имеют приоритет при зачислении в детсады, обеспечиваются бесплатным питанием в школах, студенты областных образовательных учреждений частично или полностью освобождаются от платы за обучение. Что касается налогов: для мобилизованных отменили выплату транспортного налога, принято решение об отмене налога на землю. Сейчас муниципалитеты принимают соответствующие нормативные акты.

На базе региональной общественной приемной „Единой России“ создан единый центр помощи семьям мобилизованных. По вопросам поддержки работает „горячая линия“. За каждой семьей мобилизованных рязанцев закреплен куратор. Близкие наших бойцов не останутся наедине со своими проблемами и вопросами», — прокомментировал губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.