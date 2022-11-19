В Воронежской области грузовик раздавил «Форд» с водителем

В Лискинском районе Воронежской области Ford Focus выехал на встречную полосу и попал под грузовик MAN под управлением 32-летнего местного жителя. Водитель легковушки скончался от травм до приезда скорой, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Лискинском районе Воронежской области Ford Focus выехал на встречную полосу и попал под грузовик MAN под управлением 32-летнего местного жителя. Водитель легковушки скончался от травм до приезда скорой, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла в четверг, 17 ноября, около 20:20, на 9-м километре автодороги М4 «Дон» — Лиски. По предварительным данным, водитель Ford, 28-летний житель Лисок, не справился с управлением.

Машина вместе с водителем оказалась раздавлена грузовиком.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.