В Лисичанске при обстреле погибли два мирных жителя

При обстреле ВСУ в Лисичанске погибли два мирных жителя. Еще четверо ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР.

При обстреле ВСУ в Лисичанске погибли два мирных жителя. Еще четверо ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР.

Обстрел Лисичанска произошел со стороны украинских войск в субботу, 19 ноября, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«В результате обстрела населенного пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (1 снаряд) погибло два мирных жителя и четверо получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.