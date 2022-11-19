В Кузбассе три человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой

Три человека погибли и один пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Беловском районе Кемеровской области. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает региональное ГУ МВД.

Три человека погибли и один пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Беловском районе Кемеровской области. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла утром в субботу, 19 ноября, на 6-м километре автодороги Белово — Гурьевск — Салаир. Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и автобус «Хайгер». Предварительно установлено, что один из участников аварии не справился с управлением и выехал на встречную полосу, это привело к лобовому столкновению. Оба транспортных средства съехали в кювет.

В результате ДТП погибли трое мужчин: 31-летний водитель и два пассажира автомобиля «Лада Приора» 29 и 33 лет. От травм они скончались до приезда скорой.

Пострадал один из пассажиров автобуса — 55-летний мужчина. Всего в салоне находились 9 человек, работников одного из предприятий. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.