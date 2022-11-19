В Белгородской области снаряды попали в многоквартирный дом

В городе Шебекино Белгородской области украинские снаряды попали в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

В городе Шебекино Белгородской области украинские снаряды попали в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Кроме того, после попадания по зданию промпредприятия начался пожар. Огонь уже ликвидировали.

Жданов опроверг информацию о пострадавшей жительнице.

«Предварительная информация о пострадавшей в результате обстрела, к счастью, не подтвердилась. На территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Оперативные службы устраняют последствия. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервную линию электроснабжения», — написал глава администрации в своем Telegram-канале.