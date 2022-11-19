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Рязанца осудят за избиение до смерти сожителя знакомой
Рязанец предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Рязанец предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Завершено расследование уголовного дела в отношении рязанца 1978 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Следствие установило, что 10 марта 2022 года мужчина в ходе конфликта избил сожителя случайной знакомой, с которой распивал спиртное. Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.