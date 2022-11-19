Россиянам рассказали об изменениях в правилах оплаты ЖКХ в новом году

В 2023 году изменятся правила расчета оплаты ЖКХ. У россиян появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах, пояснил в интервью агентству «Прайм» член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

В 2023 году изменятся правила расчета оплаты ЖКХ. У россиян появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах, пояснил в интервью агентству «Прайм» член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Хотя регламент вступил в силу еще осенью, перерасчет произойдет в новом году.

Новые правила приблизят сумму платежа к фактическому потреблению плательщиком. Как отметил Оржония, этот подход позволит существенно снизить сумму платежей.

По словам эксперта, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды (ОДН), то теперь будет учитываться объем личного потребления плательщика.

В документе указано такое понятие, как «расчетный период». Его смогут устанавливать поставщики услуг самостоятельно: например, с 25 по 25 число. Ранее в правилах оплаты ЖКУ была указана размытая фраза «за календарный месяц». Также в платежках теперь указывается тариф, который действовал на момент передачи показаний счетчиков.

По новым правилам, перерасчет сумм платежей за ЖКХ будет происходить по окончании каждого календарного года. Раньше это было возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья.