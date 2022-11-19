Полиция попросила откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Рязани

Следственное управление УМВД России по региону устанавливает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 23 января 2020 года в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следственное управление УМВД России по региону устанавливает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 23 января 2020 года в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла около 21:50 вблизи дома № 10 на улице Тимуровцев. 22-летний рязанец на Subaru Forester сбил 45-летнюю местную жительницу, по предварительной информации, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход от полученных травм погибла.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.