Володин: киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО

Спикер Госдумы также добавил, что это начало конца НАТО.

Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, в первый раз это случилось в марте 2022 года, когда над Черным морем был сбил ракетой румынский истребитель. Во второй раз — когда советский беспилотник пролетел со 120-килограммовой бомбой над Румынией, Венгрией и Хорватией, после чего взорвался в Загребе.

Третий раз — случай с упавшими ракетами в Польше.

«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», — заключил спикер ГД.