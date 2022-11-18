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«Ъ»: власти российского региона попросили не освобождать мобилизованных от алиментов
По словам главы комитета Госсовета, мобилизованные могут приостановить взыскание алиментов по просьбе должника

Издание «Коммерсант» написало, что парламент Татарстана попросил не освобождать мобилизованных от уплаты алиментов.

Парламент Татарстана обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой изменить закон об отсрочках по уплате алиментов для призванных в рамках частичной мобилизации.

По словам главы комитета Госсовета по соцполитике, на данный момент мобилизованные имеют статус военнослужащих. В связи с этим могут приостановить взыскание алиментов даже по просьбе должника.

«Несовершеннолетние дети или нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители лишаются материальной поддержки», — сказала депутат. Народный избранник добавил, что для некоторых граждан алименты — один из источников средств к существованию.