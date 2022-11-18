В Стерлитамаке погибли родители и пять детей при пожаре в частном доме
В Стерлитамаке погибли родители и пять детей при пожаре в частном доме,
Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме в селе Матвеевка. Общая площадь возгорания — 56 квадратных метров.
После тушения пожарные обнаружили тела семи человек, пятеро из них — дети.
Дети:
- Артиков Николай, 2001
- Лукьянов Иван, 2009
- Артиков Руслан, 2012
- Лукьянов Ян, 2016
- Устанавливается.
Родители:
- Артиков Мурат, 1976
- Лукьянова Нина, 1977.
В семье воспитывались 7 детей, 4 из которых — приемные. Отцу удалось спасти из огня самых маленьких, пятилетних двойняшек Арслана и Богдана, но сам мужчина погиб.