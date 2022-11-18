В Стерлитамаке погибли родители и пять детей при пожаре в частном доме

В Стерлитамаке погибли родители и пять детей при пожаре в частном доме, пишет Telegram-канал 112.

Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме в селе Матвеевка. Общая площадь возгорания — 56 квадратных метров.

После тушения пожарные обнаружили тела семи человек, пятеро из них — дети.

Дети:

Артиков Николай, 2001

Лукьянов Иван, 2009

Артиков Руслан, 2012

Лукьянов Ян, 2016

Устанавливается.

Родители:

Артиков Мурат, 1976

Лукьянова Нина, 1977.

В семье воспитывались 7 детей, 4 из которых — приемные. Отцу удалось спасти из огня самых маленьких, пятилетних двойняшек Арслана и Богдана, но сам мужчина погиб.