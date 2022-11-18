В Рязанской области 19 ноября ожидаются небольшой снег и -5 градусов
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
В Рязанской области ожидается облачная погода. Прогноз на субботу, 19 ноября, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха составит −8…−3 градуса. Возможен небольшой, местами умеренный снег. Днем столбики термометра покажут отметки −5…−0 градусов. Также возможен большой снег и гололедица.
Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду.