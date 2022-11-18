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В Рязани задержали рецидивиста, ограбившего пункт приема металлолома

В Рязани задержали рецидивиста, ограбившего пункт приема металлолома. Подробности задержания в пятницу, 18 ноября, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился сотрудник пункта приема металлолома, расположенного на окраине Рязани. Он сообщил, что его ограбил незнакомец. Он позвонил в дверь приема, а когда сотрудник открыл дверь — получил удар трубой по голове. Тогда мужчина отбежал от двери и закрылся в помещении, расположенном внутри пункта. Злоумышленник разбил окно и потребовал деньги из кассы. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, отдал ему всю выручку — 12 тысяч рублей. После чего злоумышленник скрылся.

Прибывшие полицейские заметили на осколках от стекла кровь и взяли ее на экспертизу. Также они установили, что злоумышленник приехал в пункт на своем автомобиле.

Криминалистическая экспертиза показала, что кровь принадлежит 32-летнему жителю Рязанского района, который ранее неоднократно был судим за кражу, грабеж и разбойное нападение. Он провел в местах лишения свободы более 7 лет и освободился около 2 лет назад. Выяснилось, что он причастен к серии краж и грабежей, совершенных в Рязани.

На допросе злоумышленник признался, что случайно узнал, что в одном из пунктов приема вторсырья на окраине Рязани по вечерам остается один работник. Тогда тот арендовал автомобиль, приехал на место, подобрал кусок металлической трубы и ударил ей сотрудника по голове. Приемщику удалось убежать и закрыться в комнате в глубине помещения, но рецидивист разбил окно и угрозами заставил пострадавшего отдать выручку. Затем злоумышленник скрылся, но ненадолго.

В отношении рецидивиста завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемого арестовали.