В Рязани рецидивисту грозит до десяти лет тюрьмы за попытку убийства родственника

Он ударил родственника ножом в живот.

Наряд Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области по сообщению о ранении, полученном в ходе семейного конфликта, немедленно прибыл на адрес и задержал злоумышленника.

В Рязани в полицию обратились жители одного из домов на улице Зафабричная. Рязанцы сообщили, что в ходе семейного конфликта мужчина получил ножевое ранение. На адрес оперативно выехал наряд ППСП.

Патрульные полицейские выяснили, что от удара ножом в живот пострадал 37-летний рязанец и к причинению тяжкого вреда здоровью причастен 55-летний родственник пострадавшего. Полицейские задержали злоумышленника и препроводили его в отдел полиции.

Ранее этот мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и неуплату алиментов.

По предварительной информации, в тот вечер родственники дома употребляли спиртное. Когда старший из них опьянел, разгорелась ссора, в ходе которой 55-летний рецидивист схватил со стола нож и ударил родственника в живот. После этого он вышел из комнаты, а домочадцы вызвали скорую помощь и полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.