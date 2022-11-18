В Рязани продолжают искать без вести пропавшую Лидию Рябкову
В Рязани продолжаются поиски без вести пропавшей пенсионерки Лидии Рябковой.
Как
Поиски пенсионерки продолжаются.
Приметы пропавшей: на вид 75-80 лет, рост 140-150 сантиметров, среднего телосложения, глаза серого цвета, волосы средней длины, прямые, темные, собранные в пучок.
Была одета: шапка в полоску зеленого и малинового цвета вязаная, куртка болотного цвета, брюки черного цвета, ботинки белого цвета, один белый носок.
В СК просят сообщить всех, кто располагает информацией о том, где находится разыскиваемая.
Напомним, что пенсионерка