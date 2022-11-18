В Рязани продолжают искать без вести пропавшую Лидию Рябкову

В Рязани продолжаются поиски без вести пропавшей пенсионерки Лидии Рябковой.

Как сообщили в Шиловском межрайонном следственном отделе, местонахождение пропавшей 12 августа Лидии Рябковой установить пока не удалось.

Поиски пенсионерки продолжаются.

Приметы пропавшей: на вид 75-80 лет, рост 140-150 сантиметров, среднего телосложения, глаза серого цвета, волосы средней длины, прямые, темные, собранные в пучок.

Была одета: шапка в полоску зеленого и малинового цвета вязаная, куртка болотного цвета, брюки черного цвета, ботинки белого цвета, один белый носок.

В СК просят сообщить всех, кто располагает информацией о том, где находится разыскиваемая.