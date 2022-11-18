В выходные в Москве высота снежного покрова увеличится на 10 сантиметров
В ближайшую пятницу в Москве ожидаются метель и снежные заносы, пишет РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу и в выходные в Москве ожидаются метель и снежные заносы, к середине субботы высота снежного покрова увеличится на 10 сантиметров. «До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15», — сказал Вильфанд.
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