В выходные в Москве высота снежного покрова увеличится на 10 сантиметров

В ближайшую пятницу в Москве ожидаются метель и снежные заносы, пишет РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу и в выходные в Москве ожидаются метель и снежные заносы, к середине субботы высота снежного покрова увеличится на 10 сантиметров. «До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15», — сказал Вильфанд.