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Стала известна судьба единственного уцелевшего дореволюционного каменного дома у Центрального рынка в Рязани
В ноябре двухэтажный дом по адресу Маяковского, 73 вместе с прилегающим к нему пустырем обнесли забором с рекламой строительной компании «Мармакс»

Стала известна судьба единственного уцелевшего дореволюционного каменного дома у Центрального рынка в Рязани. В ноябре двухэтажный дом по адресу Маяковского, 73 вместе с прилегающим к нему пустырем обнесли забором с рекламой строительной компании «Мармакс». В редакцию обратились рязанцы с просьбой выяснить ситуацию.

Как разъяснили РЗН. инфо в компании «Мармакс», на площадке между улицами Маяковского, Пролетарской и Чапаева огорожена территория, на которой находятся несколько участков земли с разными собственниками. Один из участков, по соседству со старинным зданием, принадлежит компании «Мармакс». На нем компания планирует построить жилой дом, проект сейчас готовится.

Дореволюционным домом и землей под ним владеет другой собственник, его имя редакции выяснить не удалось. Однако в пресс-службе компании отметили, что по имеющейся у нее информации, собственник планирует дореволюционный дом реставрировать, чтобы открыть в нем общественное пространство.

Также часть земли на огороженной территории принадлежит городу. Речь про пустырь под снесенным в 2017 году доме купца Коровкина. Мэрия тогда пообещала разбить на образовавшемся пустыре сквер. Проект будущей зеленой зоны сейчас готовит «Мармакс», принцип работы будет таким же, как и при реализации проекта сквера около «Клубного дома на Горького». «Мармакс» подготовила проект и передала его городу.

Уцелевший дом на Маяковского внесен в реестр объектов культурного наследия. Кому принадлежало здание в начале 20 века, редакции выяснить не удалось. Однако историк и архивист Дмитрий Филиппов, в разговоре с журналистом РЗН. Инфо предположил, что именно в этом доме могли жить родственники супруги Константина Паустовского, а сам писатель бывать у них в гостях в 1920-е годы. Однако активист подчеркнул, что никаких официальных подтверждений его мыслям нет.

Фото Иван Артеменко, Владимир Фролов