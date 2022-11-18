СМИ: Израиль под давлением США профинансировал стратегические поставки в Украину

Израиль, подвергшись давлению со стороны США, согласился профинансировать поставки на Украину «стратегических материалов» на сумму в миллионы долларов, пишет ТАСС со ссылкой на израильские издания.

Отмечается, что представители Соединенных Штатов несколько недель назад обратились к властям Израиля с настойчивой просьбой присоединиться к усилиям стран НАТО и Запада по оказанию помощи Украине.

Вашингтонская администрация хотела, чтобы Израиль поставил Киеву системы противовоздушной обороны, хотя ранее израильские власти неоднократно официально отвергали эту возможность, ссылаясь на национальные интересы. В итоге стороны достигли договоренности, что вместо этого Израиль «профинансирует стратегические материалы» для украинской стороны.

В общей сложности Израиль потратил на эти цели «несколько миллионов долларов».