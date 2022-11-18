Рязанскому наркосбытчику заменили условный срок на лишение свободы

Рязанскому наркосбытчику заменили условный срок на лишение свободы. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с 1 по 9 июня 2020 года подсудимый через интернет заказал у неустановленного лица наркотики и психотропные вещества. Оплачивал покупку он посредством перечисления 50 000 рублей, конвертированных в цифровую валюту «Биткоин» на криптовалютный счет сбытчика.

Затем 16 июня и 15 июля 2020 года он доставал наркотики и психотропные вещества из тайников, расположенных в районе Лесопарка, а также у садоводческого товарищества «Весна». После чего упаковывал их в полимерные контейнеры и свой портфель, и перемещал в специально оборудованные другие тайники, которые располагались на участке местности в районе озера Ореховое, а также поселка Храпово. Там он хранил наркотики, чтобы в дальнейшем сбывать своим знакомым.

27 июля на территории садового товарищества «Весна» его задержали сотрудники УФСБ России по Рязанской области, когда тот пытался достать очередные наркотики из тайника.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно. Однако рязанская прокуратура не согласилась с назначенным наказанием и внесла апелляционное представление. Вследствие чего суд заменил условный срок на реальное лишение свободы на 5,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.