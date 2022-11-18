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Рязань «встала» в десятибалльную пробку
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Рязань «встала» в десятибалльную пробку. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезные заторы наблюдаются на Южном промузле, Куйбышевском и Ряжском шоссе, проезде Яблочкова, Касимовском шоссе, Первомайском проспекте, Михайловском шоссе, Московском шоссе, проезде Шабулина, а также на улицах Тимакова, Новой, Юбилейной.

На улице Вокзальной в сторону Первомайского проспекта произошло ДТП. Из-за этого образовался затор.

Также в пробках стоят улица Каширина, проезд Завражнова, улица Бирюзова, Октябрьская и Есенина.