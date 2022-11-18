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РИА Новости: в Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Рядом с трубопроводами нашли несколько «иностранных предметом» с остатками взрывчатки на них.

Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках». Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа.

Уточняется, что рядом с трубопроводами нашли несколько «иностранных предметом» с остатками взрывчатки на них.

Напомним, 26 сентября произошла утечка газа на «Северном потоке». Одна — на северо-востоке в водах Дании рядом с островом Борнхольм, другая — на юго-востоке от острова. Сроки восстановления поврежденных ниток неизвестны, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позже президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились по газовому хабу в Турции.