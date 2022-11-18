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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
Он успел добраться до Тамбовской области.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Известно, что подозреваемый — 25-летний Шохрухбек Каримов. Он успел добраться до Тамбовской области.

Ранее на юго-западе Москвы прохожие обнаружили тело 29-летней девушки с ножевыми ранениями. Незадолго до трагедии девушка звонила в полицию и сообщала, что ее преследуют.