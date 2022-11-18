Малков: как можно больше молока надо переработать в пределах региона

18 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с учредителем ООО «НЭК Несторе Индастриз Прайват Лимитед» Субратой Бхаттачарййа из Индии. Как сообщили в администрации правительства, стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам развития агропромышленного комплекса региона.

Согласно документу, в Александро-Невском районе построят комплексный проект по производству молока и молочных продуктов. Будет создано около 160 рабочих мест. Первая очередь проекта рассчитана до 2024 года и предусматривает строительство предприятия по производству молока, в том числе сухого и сгущенного, кисломолочных продуктов. Мощность переработки составит 100 тонн молока в сутки. Вторая очередь производства, запуск которой намечен на 2027 год, позволит увеличить объем перерабатываемой продукции в 2 раза, выпускать детское питание и косметику на основе молока.

Павел Малков подчеркнул, что проект очень важный для Рязанской области. В регионе сильный агропромышленный комплекс, молочное направление активно развивается. За 10 месяцев 2022 года произведено больше полумиллиона тонн молока. «За последние несколько лет нарастили производство молока более чем в полтора раза. Теперь задача понятна: нужно внедрять переработку молока. Наша позиция — как можно больше молока должно перерабатываться в пределах Рязанской области. Для нас это также серьезный курс по развитию территорий, новые рабочие места и поступления в бюджет», — сказал Губернатор. Он отметил, что Александро-Невский район, где выбрана площадка, является одним из лидеров в сельском хозяйстве региона.

Учредитель ООО «НЭК Несторе Индастриз Прайват Лимитед» Субрата Бхаттачарййа поблагодарил региональное Правительство и Корпорацию развития за содействие: «Мы действительно намерены инвестировать в Рязанскую область не только с нашим проектом, но и с другими партнерами. Мы сейчас обсуждаем вложения в другие проекты. Это вполне продуманное решение с нашей стороны, потому что мы встретили всестороннюю поддержку. Мы с удовольствием вступаем в эти обязательства в рамках соглашения и сделаем все, чтобы их выполнить».

В церемонии подписания соглашения приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков, генеральный директор ООО «НЭК Нестор Индастриз Прайват Лимитед» Вячеслав Кубровский.