Жители Сасова единогласно проголосовали за объединение района и города

По словам главы администрации Евгении Рубцовой, участие в публичных слушаниях приняли активные жители и представители общественных объединений.

В среду, 16 ноября, в Сасовской администрации прошли публичные слушания, где горожане единогласно проголосовали за объединение района и города. Об этом РЗН. инфо сообщила глава администрации Евгения Рубцова.

Она отметила, что участие в публичных слушаниях приняли активные жители и представители общественных объединений.

«Мы заранее оповестили граждан о публичных слушаниях. Для нас это первый такой опыт. Слушания прошли конструктивно и все проголосовали единогласно, так как город и район не отделимы друг от друга. Ведь все структуры находятся именно в Сасово. Аналогичная процедура пройдет и в сельских поселениях. После проект закона об объединение двух муниципальных округов будем вносить в Рязанскую областную Думу», — рассказала Евгения Рубцова.