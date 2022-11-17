Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет

Ранее Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Тогда на территорию страны упали две ракеты, погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился, что упавшие в Польше ракеты принадлежат России. Его слова в четверг, 17 ноября, приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Тогда на территорию страны упали две ракеты, погибли два человека.

Сейчас украинский лидер утверждает, что не уверен на 100%, кому принадлежат упавшие ракеты.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — заявил Зеленский.