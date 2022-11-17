ВСУ обстреляли Шебекино «Градом», 15-летняя девочка получила тяжелые ранения
Снаряды попали в жилой дом.
ВСУ обстреляли Шебекино «Градом», 15-летняя девочка получила тяжелые ранения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В четверг, 17 ноября, Украина обстреляла Шебекино Белгородской области. Снаряды попали в жилой дом. 15-летнюю девочку с тяжелыми ранениями доставили в больницу.
На место прибыл губернатор региона Вячеслав Гладков. Он успокаивал отца пострадавшей.
Ранее появились фото с места обстрела.