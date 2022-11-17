В Сасове простились с лейтенантом Алексеем Барсуковым, погибшим на Украине

28-летний Алексей Барсуков был командиром разведывательного взвода разведывательного батальона в/ч 38643.

В Сасове простились с лейтенантом Алексеем Барсуковым, погибшим на Украине. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило областное правительство.

28-летний Алексей Барсуков был командиром разведывательного взвода разведывательного батальона в/ч 38643. Он погиб во время специальной военной операции на Украине. Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Павел Малков.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие родные и близкие воина, представители рязанской власти, администрации Сасовского района, органов местного самоуправления, Рязанского военного гарнизона, священнослужители Сасовского благочиния, общественных организаций, ветераны.

Также известно, что молодой человек учился в Сасовском индустриальном колледже. После окончания техникума и военного вуза стал офицером. Незадолго до второй командировки Алексей женился. Имеет боевые награды за участие в военной операции в Сирии.