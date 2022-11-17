В Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Днем в пятницу, 18 ноября, в Рязанской области пойдет снег, местами сильный, местами метель, гололед, налипание мокрого снега.

На сайте регионального управления МЧС выпустили метеопредупреждение для рязанцев.

В пятницу, 18 ноября, в регионе ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег.

Днем в Рязанской области пойдет снег, местами сильный, местами метель, гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах региона — гололедица. Веред северо-восточного направления будет дуть ночь со скорость 6-11 метров в секунду, днем — 7-12 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов, днем ожидается от 0 до -5 градусов.