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В Рязанской области 18 ноября ожидаются метель и -5 градусов
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается облачная погода. Прогноз на пятницу, 18 ноября, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха составит −8…−3 градусов. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет отметку −5…−0 градусов. Ожидается снег, местами сильный, а также метель, гололед и налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер северо-восточный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.