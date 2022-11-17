В Рязанской области 18 ноября ожидаются метель и -5 градусов
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
В Рязанской области ожидается облачная погода. Прогноз на пятницу, 18 ноября, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха составит −8…−3 градусов. Возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет отметку −5…−0 градусов. Ожидается снег, местами сильный, а также метель, гололед и налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер северо-восточный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.