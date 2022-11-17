В Рязани прошел медицинский форум, посвященный заболеваниям суставов

Основная тема мероприятия — диагностирование и лечение заболеваний суставов. Подобные болезни, способные привести к тяжелой инвалидности, диагностированы уже более чем у 10% мирового населения.

В Рязани прошел медицинский форум для практикующих травматологов, посвященный заболеваниям суставов. Его организатором выступил Медицинский Центр «Еламед».

Основная тема мероприятия — диагностирование и лечение заболеваний суставов. Подобные болезни, способные привести к тяжелой инвалидности, диагностированы уже более чем у 10% мирового населения.

Количество людей, которые сталкиваются с этими проблемами, постоянно увеличивается. По прогнозам ВОЗ, гонартроз в ближайшие десятилетия станет четвертой причиной инвалидности у женщин и восьмой — у мужчин. Это делает вопрос изучения методов профилактики, диагностики и лечения подобных заболеваний острым и актуальным уже сегодня.

Форум собрал участников из различных регионов. Среди них — травматологи и ортопеды, специализирующиеся на лечении болезней суставов.

Основной спикер форума — травматолог-ортопед Ян Прилепский, самый известный в Рязани в своей сфере деятельности — представил доклад о методах лечения гонартроза, на практике показал коллегам эффективные способы диагностирования болезни. Рассмотрен процесс развития заболевания, который до сих пор сложен в понимании даже для практикующих специалистов.

Ян Николаевич на постоянной основе ведёт приём и проводит операции на суставах на базе МЦ «Еламед» — поэтому в своём докладе основывался не на теорию, а на результаты собственного практического опыта.

Мероприятия подобного формата позволяют врачам обменяться опытом, узнать новые схемы лечения, а затем внедрять их в своей практике. Это способствует повышению качества оказываемой пациентам медицинской помощи.

В дальнейшем МЦ «Еламед» планирует проводить просветительские Форумы на регулярной основе, посвящая их самым важным достижениям и проблемам из различных областей медицины.