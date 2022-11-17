В Рязани проект областного бюджета на предстоящие три года прошел публичные слушания

По итогам публичных слушаний принято решение рекомендовать рязанской облдуме продолжить работу по рассмотрению проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом предложений, прозвучавших в ходе обсуждения законопроекта.

В четверг, 17 ноября, в рязанской облдуме прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на предстоящие три года. В них приняли участие представители общественных организаций, а также муниципальных образований области, которые подключились к обсуждению в режиме ВКС. Также на заседании обсудили другие вопросы.

Председатель Рыбновской райдумы Александр Котягин уточнил, планирует ли регион продлевать программу льготной ипотеки, которая заканчивается в 2022 году. Исполняющий обязанности регионального министра строительного комплекса Юрий Кулешов пояснил, что в проекте бюджета на льготную ипотеку заложено 50 мл рублей. Для реализации льготной ипотеки соглашение заключили с АО «ДОМ.РФ».

Два вопроса были адресованы министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Руководитель регионального отделения ВОО ветеранов «Боевое братство» Александр Костров спросил когда завершится реконструкция Северной окружной дороги, а член общественного совета при облдуме Виктор Пронькин поинтересовался, когда в районах появится возможность бесконтактной оплаты проезда. Министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун сообщил, что по графику завершение работ на Северной окружной планируется до 1 ноября 2023 года. Также до 2024 года реконструируют и двухкилометровый участок дороги по улице Шабулина. Безналичная оплата проезда в общественном транспорте в районах появится с 1 июля 2023 года.

По вопросу обеспечения населенных пунктов устойчивой интернет- и мобильной связью министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов сообщил, что в 2023 году запланировано установка вышек в 17 населенных пунктах, также прорабатывается возможность строительства дополнительных вышек на условиях софинансирования из областного бюджета 14 селах и деревнях.

На вопрос о ремонте школ ответила министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина. Она рассказала, что с 2022 года область участвует в программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования». На реализацию проекта в 2023 году Рязанская область получит более одного млдр рублей. Запланирована комплексная реконструкция и оснащение 20 школ в 11 муниципалитетах.

Представитель от регионального отделения «Деловой России» Владимир Моторжин в рамках публичных слушаний выступил с предложением, начинать обсуждение расходных статей бюджета с рассмотрения эффективности этих расходов в предыдущем году. Глава регионального парламента Аркадий Фомин дал поручение курировать эту работу первому заместителю председателя областной Думы Александру Шевыреву.

По итогам публичных слушаний принято решение рекомендовать рязанской облдуме продолжить работу по рассмотрению проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом предложений, прозвучавших в ходе обсуждения законопроекта.