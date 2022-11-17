В Рязани на площади Ленина начали монтировать главную городскую ель

Напомним, в 2022 году Рязанская область откажется от праздничных мероприятий и салюта.

В четверг, 17 ноября, на площади Ленина начали устанавливать главную городскую ель. Рабочие поставили каркас и установили ветви на макушку дерева.

На фото видно, что один шар остался на елке с прошлого года.

Первой новогоднюю ель установили в Рязани на площади Театральной.

Напомним, в 2022 году Рязанская область откажется от праздничных мероприятий и салюта.