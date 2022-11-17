В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода в Мервине

Авария произошла 24 июля 2022 года на улице 8-й Мервинский проезд около дома № 15-а.

В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода в Мервине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 24 июля 2022 года. На улице 8-й Мервинский проезд около дома № 15-а Volvo, за рулем которой был 26-летний рязанец, наехала на 38-летнего местного жителя.

Пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Также пострадал 57-летний пассажир легковушки.

Очевидцев ДТП попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.