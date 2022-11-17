В НАТО заявили о потере доверия к президенту Украины Зеленскому

После инцидента с упавшими на территории Польши украинскими ракетами дипломат из НАТО заявил, что своими действиями окружение Владимира Зеленского подрывает доверие Североатлантического альянса.

В НАТО заявили о потере доверия к президенту Украины Зеленскому после инцидента с упавшими ракетами в Польше. Об этом изданию Financial Times рассказал дипломат из НАТО, пишет Life.ru.

Дипломат Североатлантического альянса заявил изданию, что позиция Украины выглядит смешной, а действия окружения Зеленского подрывают доверие НАТО.

«Никто не обвиняет Украину, и они открыто лгут. Это даже более разрушительно, чем сам факт падения ракеты», — сказал дипломат на условиях анонимности.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября. В Люблинском воеводстве на границе с Украиной упало две ракеты, погибли два человека. Позже стало известно, что ракета была одна и ее выпустили с территории Украины.

Несмотря на это президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к инциденту. На следующий день он усомнился в принадлежности ракет России.