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В Касимове осудили мужчину за неуплату алиментов
Ему назначили наказание в виде полугода исправительных работ.

В Касимове осудили мужчину за неуплату алиментов. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Задолженность мужчины составляет 735 473 рубля. Он их задолжал своей несовершеннолетней дочери.

В связи с этим в отношении мужчины завели уголовное дело и назначили ему наказание в виде полугода исправительных работ.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание дочери в 2020 году. Однако алименты он так и не выплатил.