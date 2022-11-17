РИА Новости: в Херсоне украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов

Тела расстрелянных не выдали родственникам, их будут использовать в постановочных сценах якобы свидетельствующих о военных преступлениях России.

В Херсоне украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Еще 74 человека увезли в неизвестном направлении. Сообщается, что тела расстрелянных не выдали родственникам, их будут использовать в постановочных сценах якобы свидетельствующих о военных преступлениях России.

Также представитель экстренных служб добавил, что националисты запугивают выехавших граждан.

«Для этого они врываются в оставленные в городе Херсоне дома и квартиры, портят имущество. При этом обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой для последующего отправления собственникам, находящимся на левобережной части Херсонской области, с целью их устрашения», — пояснил он.

Напомним, 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу поручил вывести войска из Херсона. Временной столицей Херсонской области назначили город Геническ.