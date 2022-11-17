Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
-3°
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-1°
ЦБ USD 60.39 0.04 18/11
ЦБ EUR 62.57 -0.1 18/11
Нал. USD 63 / 64.99 17/11 16:30
Нал. EUR 64.01 / 65.99 17/11 18:13
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
5 часов назад
402
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
Вчера 17:04
876
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
2 073
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
15 412
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Телефонные мошенники похитили у рязанской пенсионерки 420 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Телефонные мошенники похитили у рязанской пенсионерки 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

70-летней жительнице Московского района позвонили мошенники, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили рязанку перевести 420 тысяч рублей на резервный счет якобы для сохранности денег.

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В полиции предупредили, что мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов и обманывают людей. Рязанцам напомнили, что по номеру телефона не нужно сообщать данные карты и коды подтверждения операций, а также персональные данные.