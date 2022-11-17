Телефонные мошенники похитили у рязанской пенсионерки 420 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Телефонные мошенники похитили у рязанской пенсионерки 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

70-летней жительнице Московского района позвонили мошенники, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили рязанку перевести 420 тысяч рублей на резервный счет якобы для сохранности денег.

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В полиции предупредили, что мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов и обманывают людей. Рязанцам напомнили, что по номеру телефона не нужно сообщать данные карты и коды подтверждения операций, а также персональные данные.