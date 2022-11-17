Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Кадырова

Его обвиняют по двум статьям, в том числе «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий». За это предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

Служба безопасности Украины объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

Кадырова обвиняют по двум статьям, в том числе «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий». За это предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

Сам глава Чечни отреагировал на действия СБУ и заявил, что несколько раз был на Украине.

«Господа эсбэушники, назначьте точку, я сам приеду, приду за вами и накажу вас за все ваши преступления», — сказал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что СБУ за все время, что он пребывал на Украине, не предпринимало никаких действий по его поимке, так как «электричество регулярно отключается и работать в таких условиях очень затруднительно».