«РЖД» оштрафовали за грязные туалеты в рязанских электричках

В августе 2022 года по обращению граждан прокуратура провела проверку санитарного состояния пригородных электропоездов в Рязани.

«РЖД» оштрафовали за грязные туалеты в рязанских электричках. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской транспортной прокуратуры.

В августе 2022 года по обращению граждан прокуратура провела проверку санитарного состояния пригородных электропоездов в Рязани.

В подвижных составах Моторвагонного депо «Раменское» нашли нарушения санитарно- эпидемиологического законодательства, выразившиеся в ненадлежащем санитарном состоянии туалетов.

В отношении ОАО «РЖД» возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»).

Роспотребназдор вынес постановление о штрафе в 15 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес руководства Моторвагонного депо «Раменское» прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения представления нарушения устранены.