Рязанский приборный завод представил сварочное оборудование «Форсаж» на выставке в Москве

На выставке завод представил однофазные сварочные аппараты «Форсаж-161», «Форсаж-180», «Форсаж-200» для ручной дуговой сварки, «Форсаж-200ПА» для полуавтоматической сварки,

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в XV международной инструментальной выставке «MITEX 2022». Посетителей ознакомили с образцами инверторного сварочного оборудования «Форсаж».

На выставке завод представил однофазные сварочные аппараты «Форсаж-161», «Форсаж-180», «Форсаж-200» для ручной дуговой сварки, «Форсаж-200ПА» для полуавтоматической сварки,

«Форсаж-201АД» для аргонодуговой сварки, «Форсаж-200AC/DC» для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током, трехфазный источник «Форсаж-302» и механизм подачи проволоки «Форсаж-МПм».

«Наша продукция хорошо зарекомендовала себя на практике, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Инверторы успешно применяют в разных отраслях по всей стране, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, в мосто- и судостроении, нефтегазовой промышленности. Высокий уровень качества и надежности нашего сварочного оборудования гарантируется проведением обязательной предварительной опытной эксплуатации новых аппаратов на производственных объектах. В ходе этих испытаний оцениваются заявленные технические характеристики, подтверждаются потребительские параметры и надежность. Такая практика помогает учесть пожелания и требования заказчиков, устранить замечания на предварительном этапе и исключает ошибки в последующем. Качество изделий АО «ГРПЗ» подтверждается сертификатами соответствия, свидетельствами аттестации Саморегулируемой организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки».

Московская международная выставка MITEX — одно из центральных инструментальных событий России и СНГ, которое объединяет производителей, поставщиков и потребителей инструмента. В мероприятии приняли участие более 300 компаний из шести стран. Деловая программа включала пленарные и бизнес-сессии, круглые столы.