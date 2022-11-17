Рязанских фермеров научили современной кооперации и использованию мер поддержки

В четверг, 17 ноября, в конференц-зале отеля «Амакс» открылся первый семинар-совещание «АгроРязань-2022», организованный Центром компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. На встречу собрались представители более 70 рязанских сельхозпроизводителей и муниципальных администраций области.

В четверг, 17 ноября, в конференц-зале отеля «Амакс» открылся первый семинар-совещание «АгроРязань-2022», организованный Центром компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. На встречу собрались представители более 70 рязанских сельхозпроизводителей и муниципальных администраций области.

Как заявили организаторы семинара, главная цель общения — научить представителей малого бизнеса на селе взаимодействовать с государственными органами для получения мер поддержки, помочь аграриям в делопроизводстве и бухгалтерском учете, общении с налоговой службой, подтолкнуть к развитию кооперации.

Президент саморегулируемой организации РСО «Агроконтроль» Андрей Морозов поделился, что необходимо усиливать кооперативную вертикаль, и их компания готова оказать региону поддержку в развитии кооперации. Сегодня большую помощь аграриям оказывает Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

«Мы изучаем, какие еще меры поддержки нужны фермерам. Уже сейчас мы помогаем им зарегистрироваться, оформить бизнес-планы, сформировать пакеты документов, сопровождаем их работу. В 2021 году к нам обратились 150 сельхозтоваропроизводителей, в 2022 году мы оказали заявителям уже более 400 услуг», — рассказал руководитель Центра Евгений Кошелкин.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрия Филиппова, на фермах и личных подсобных хозяйствах сейчас производят примерно 8% всей сельхозпродукции Рязанской области, на растениеводство приходится около 17%.

Министр рассказал, что власти помогают фермерам стартапам и грантами. Есть примеры, как многие малые хозяйства, например, с 5-10 головами скота, вырастали в солидные фермы.

«Мы проводим такие семинары, чтобы малый бизнес понимал, что им помогут и как получить эту помощь», — подчеркнул министр.

Также участникам семинара представили инвестиционный проект Корпорации развития Рязанской области — агропромышленный парк «АгроТерра» в Александро-Невском районе. Его площадь займет 98,8 га. На этом пространстве смогут разместиться предприятия, кооперирующиеся с рязанскими аграриями, пользующиеся их сырьем или представляющие им услуги. Для резидентов парка действуют программы снижения ставки по налогу на прибыль, по отмене транспортного налога на 10 лет и предоставления субсидий из бюджета.

Фото Дмитрия Вороширина