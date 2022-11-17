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Рогов: украинские войска перебрасывают силы к Запорожской области на три направления
По его словам, основные направления, куда стягиваются силы − Ореховское, Гуляй-Польское и Каменское.

Украинские войска перебрасывают силы к Запорожской области. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, основные направления, куда стягиваются силы — Ореховское, Гуляй-Польское и Каменское.

«Основные направления, куда перебрасывают, — Ореховское, Гуляй-Польское и Каменское. Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления, через Днепропетровск», — сообщил чиновник.

По словам Рогова, идет передислокация живой силы, бронетехники, вертолетов, противотанковых пушек, гаубиц, американских систем РСЗО и артиллерии.