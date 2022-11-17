Работники РНПК рассказали выпускникам рязанских школ и колледжей о подготовке кадров

Работники Рязанской НПК встретились с выпускниками рязанских школ и колледжей и рассказали о масштабной профориентационной работе, которую проводят для постоянного притока на завод квалифицированных кадров.

Работники Рязанской НПК встретились с выпускниками рязанских школ и колледжей и рассказали о масштабной профориентационной работе, которую проводят для постоянного притока на завод квалифицированных кадров.

Встреча прошла на семинаре выставки «Образование и карьера». Специалисты представили выпускникам общую картину рабочих профессий, которые требуются на заводе, рассказали о социальной поддержке работников и о реализуемой корпоративной системе непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

В этом году РНПК стала партнером проекта «Профессионалитет». Это позволит обеспечить подготовку большего числа специалистов, обладающих глубокими знаниями и соответствующих потребностями работодателя.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания уделяет большое внимание подготовке кадров, предоставляя молодежи получать образование, а далее и трудоустройство на заводе, не выезжая из региона. Благодаря корпоративной системе непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» РНПК охватывает все ступени образовательной программы.

Первая ступень системы — это «Роснефть-класс», который реализуется в рязанской школе № 43. В настоящее время в 10"Б" «Роснефть-классе» обучается 25 школьников. Вторая ступень — обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Кафедра работает с 2011 года. С 2015 года ежегодно кафедра выпускает 20 и более бакалавров, большинство из которых трудоустраиваются на нефтезавод. В настоящее время на направлении обучается более 70 студентов, занятия проходят по трем формам: очная, вечерняя и заочная.

Сегодня завод активно ведет набор на должности: лаборант химического анализа, оператор технологических установок, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, оператор товарный. Предприятие также сотрудничает со многими вузами страны, ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники и Касимовским нефтегазовым колледжем. Завод имеет мощную производственную площадку, где каждый год более 100 студентов проходят все виды практик — ознакомительную, производственную и преддипломную. Во время практики они посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ.

С целью улучшения материально-технической базы региональных колледжей, а также в рамках реализации корпоративной программы благотворительности РНПК ежегодно осуществляет благотворительную поддержку учебным заведениям. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

В рамках реализации проекта «Профессионалитет» нефтезавод оказал помощь в проведении аудита материально-технической базы Рязанского колледжа электроники и определил позиции необходимого оборудования для закупки. Завод согласовал программу подготовки специалистов среднего звена — Профессионалитет по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Учебный центр РНПК предоставил колледжу обучающие материалы по пяти рабочим профессиям — оператор технологических установок, лаборант химанализа, слесарь по ремонту технологических установок, оператор товарный и др.