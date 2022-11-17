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Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, из Совета исключили Николая Сванидзе, Ивана Бабушкина, Игоря Каляпина, Екатерину Винокурову и Ивана Засурского. Среди новых членов совета — руководитель московского отделения ОНФ Юлия Белехова, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, председатель правления общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Николай Иванов.

Также в состав Совета включили председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова, спецкорреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Андрея Мельникова, профессора РГПУ имени Герцена Сергея Рукшина, члена президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елену Шишкину и омбудсмена по правам ребенка в Ульяновской области Екатерину Сморода.