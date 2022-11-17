При обстреле села в Белгородской области пострадала девушка

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обстреляли село Шебекино.

«Снаряды „Града“ попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу», — написал Гладков.

Он также добавил, что все оперативные службы выехали на место.

Позже стал известен возраст пострадавшей.