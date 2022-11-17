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Под Новосибирском в ДТП с фурой погибли два тренера хоккейной школы
Во время обгона Mazda на встречной полосе движения столкнулась с фурой Scania.

Под Новосибирском в ДТП с фурой погибли два тренера хоккейной школы. Об этом пишет портал «Новосибирск онлайн».

Авария произошла в среду, 16 ноября, в 09:30 на 42 километре Северного обхода Новосибирска. Во время обгона Mazda на встречной полосе движения столкнулась с фурой Scania.

В аварии погибли водитель и пассажир легковушки. В группе Сибирской хоккейной лиги «ВКонтакте» сообщили, что погибшие — два тренера детской хоккейной школы Sibir Kids — Сергей Локтионов и Максим Демаков. Локтионов был исполнительным директором организации, а также старшим тренером школы.

Проводится проверка.