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Мэр Рязани Елена Сорокина проверила ход строительства новой школы в Кальном
По ее словам, строительство объекта подходит к завершению.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила ход строительства новой школы в Кальном. Об этом в четверг, 17 ноября, она написала на личной странице во «Вконтакте».

По ее словам, работы идут «в хорошем темпе». Рабочие уже завершили асфальтировку и благоустройство площадки на территории школы. Продолжается обустройство входной группы в здании, укладывают плитку.

«Основные работы здесь, за неделю их должны завершить», — написала Сорокина.

Она также добавила, что в пищеблоку монтируют оборудование, в актовом зале — заканчивают отделку и обустраивают сцену.

«Спортзал готов, можно монтировать оборудование. В настоящее время в школу активно поставляется мебель и техника — предусмотрели все, вплоть до хозинвентаря. Школа будет укомплектована „под ключ“. Объект завершаем, регистрируем юридическое лицо», — заключила мэр города.