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МегаФон назвал самые интернет-активные города Рязанской области
Лидерами по времени в сети стали жители Спасска-Рязанского. Ежемесячно каждый абонент использует здесь 31 Гб мобильных данных — это, к примеру, вес 15 фильмов в разрешении для смартфона. Цифра на 40% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Лидерами по времени в сети стали жители Спасска-Рязанского. Ежемесячно каждый абонент использует здесь 31 Гб мобильных данных — это, к примеру, вес 15 фильмов в разрешении для смартфона. Цифра на 40% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, сразу несколько населенных пунктов обходят по любви к интернету столицу области. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

  1. Спасск-Рязанский — 31 Гб на пользователя;
  2. Рыбное — 27 Гб;
  3. Спас-Клепики — 24,4 Гб;
  4. Кораблино — 23,2 Гб;
  5. Рязань — 22,9 Гб.

Для сравнения обычно горожане в Рязанской области прокачивают около 22 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 15% и составлял 19 Гб. Первую позицию в рейтинге также занимал Спасск-Рязанский.

А вот «пятерка» по количеству телефонных звонков отличается. Здесь в 2022 году впереди Шацк, Михайлов, Рязань, Рыбное и Скопин. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 6 часов 19 минут, то общительные шатчане — 7 часов 28 минут.

«По итогам третьего квартала международный эксперт Ookla вновь признал мобильный интернет от МегаФона самым быстрым в регионе. Наши инженеры ведут постоянную работу для таких показателей: с начала года они модернизировали базовые станции в Рязани, Ряжске, Касимове, Скопине, Спасске-Рязанском и других крупных населенных пунктах. Используемые технические решения позволяют обеспечить активное городское население стабильно высокими скоростями передачи данных», — прокомментировала директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.