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Малков: в Рязанской области построят завод по производству сжиженного газа
При реализации проекта будет создано 25 рабочих мест. Работы проведут до 2026 года.

В четверг, 17 ноября, в Москве губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашение о строительстве предприятия с председателем совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе.

Соглашение предусматривает развитие СПГ-инфраструктуры, включая строительство комплекса по производству сжиженного природного газа в Новомичуринске Пронского района. При реализации проекта будет создано 25 рабочих мест. Работы проведут до 2026 года.

«Соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа в Новомичуринске — это большие инвестиции в нашу экономику и создание новых рабочих мест, серьезный импульс в целом для развития территорий, — сказал Павел Малков.

Он отметил, что в настоящее время большое количество коммерческого транспорта переходит именно на такой вид топлива. Малков уточнил, что региональное правительство окажет всю необходимую поддержку инвесторам и выразил уверенность, что строительство комплекса будет завершено с опережением намеченных сроков.

Председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе отметил, что Рязанская область была обоснованно выбрана для строительства предприятия. В числе позитивных факторов — выгодное географическое расположение, удобная логистика и конструктивное взаимодействие с Правительством региона.

Кахидзе отметил, что участок под производство уже выбран, ведется ряд первоначальных работ: установлен топливно-заправочный пункт, транспорт ездит на сжиженном природном газе, есть потребитель.