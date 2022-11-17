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Малков: регион получит более 130 миллионов рублей на укрепление берега Мокши
Работы по укреплению берега Мокши начали в 2018—2019 годах. Во время больших паводков река создает угрозу затопления жилых домов.

Рязанская область получит более 130 миллионов на укрепление берега Мокши в Кадоме. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале. На средства федеральной поддержки проведут заключительный этап по берегоукреплению.

Павел Малков отметил, что во время больших паводков река Мокша создает угрозу затопления жилых домов.

«В августе обсуждал этот вопрос с местными жителями. Тогда удалось урегулировать все организационные моменты, был заключен контракт на проведение второго этапа работ по берегоукреплению. Его завершим в декабре этого года. После утверждения федерального бюджета сможем в следующем году приступить к заключительному этапу работ», — рассказал глава региона.

Работы по укреплению берега Мокши начали в 2018—2019 годах. В июле 2022 года регион получил федеральные деньги на строительство первого пускового комплекса берегоукрепления. В августе по поручению губернатора по итогам встречи с жителями Кадомского района выбрали подрядчика.

В настоящее время работы по строительству первого пускового комплекса берегоукрепления на стадии завершения, проектный объем работ выполнят до декабря.

Фото с сайта kadom.ru